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35 минут назад

На Украине заявили о разрушении энергетического объекта в Криворожском районе

Lenta.ruиещё 1

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе Украины разрушен объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине заявили о разрушении энергетического объекта в Криворожском районе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произошло «из-за попадания во время последней воздушной тревоги». Уточняется, что в последний раз сигнал звучал 18 октября около 22:15.

Вилкул также отметил, что без электричества остались многие населенные пункты района, а также микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Ранее мэр Кривого Рога Вилкул заявил, что инфраструктура города испытала серьезные разрушения. «Есть попадания, разрушения, разрушения серьезные. Но пока последствия мы не комментируем», — сообщил он.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал о поражении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Днепропетровске. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) города не смогла сбить ракеты, которые ударили по объекту инфраструктуры.

Армия,Илья Кива,Александр Вилкул,Верховная Рада,
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