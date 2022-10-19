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9 минут назад

Мобилизованный рассказал о выплате в 759 рублей после обещания 200 тысяч

Lenta.ruиещё 5

Житель Тюменской области получил 759 рублей вместо обещанных 200 тысяч в качестве единовременной выплаты в рамках частичной мобилизации. Об этом 19 октября сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мобилизованный рассказал о выплате в 759 рублей после обещания 200 тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам супруги призывника, ее муж получил сообщение о зачислении этой суммы, когда вместе с другими мобилизованными ехал на поезде в Крым. «Подъем» опубликовал предоставленный скриншот из приложения банка.

«Сказал, что практически всем пришла такая сумма, а кому-то вообще ничего. Все там в шоке, все переживают за свои семьи, потому что у многих дети, кредиты, ипотеки», — поделилась женщина.

Муж рассказал ей, что поначалу призывникам обещали начислить по 200 тысяч рублей, но потом заявили, что сумму назначат на усмотрение областного правительства.

Женщина уверяет, что уже обращалась в районный и областной военкоматы, но везде получила ответ, что комиссариаты не занимаются начислениями выплат. В дальнейшем она собирается обратиться в Минобороны и к губернатору.

Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации

6 октября член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов заявил о проблемах с выплатами мобилизованным гражданам — по его утверждению, некоторые призывники так и не получили обещанные единоразовые и регулярные начисления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти помогут регионам с дополнительными средствами на выплаты мобилизованным, все проблемы будут решаться с помощью федерального центра.

Армия,Украина,Кирилл Кабанов,Дмитрий Песков,Совет по правам человека,
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