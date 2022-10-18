В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
36 минут назад

Полигон Капустин Яр переквалифицировали

Lenta.ru

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, использовавшийся в советское время для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас переквалифицировали. Его слова приводит РИА Новости.

Полигон Капустин Яр переквалифицировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Леонков заявил о переквалификации полигона Капустин Яр под зенитные ракеты большой дальности — например, С-400, С-500. В СССР баллистические ракеты приземлялись на другие полигоны, сейчас находящиеся в Казахстане. Однако на данный момент «такого рода падения для казахстанской стороны выглядят не очень желательно». Также применение средств на жидком топливе вызывает сомнение, поскольку высокотоксичное горючее отравляет почву и делает ее непригодной для аграрных работ.

Специалист отметил, что межконтинентальные баллистические ракеты, долетающие до России, все же можно запускать. В частности, недавно так испытывали комплексы «Тополь». Леонков добавил, что Капустин Яр также являлся космодромом, где запускали советские и иностранные спутники, ракетопланы БОР (советские мини-шаттлы) и геофизические ракеты.

Армия,Алексей Леонков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители