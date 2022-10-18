Полигон Капустин Яр переквалифицировали

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, использовавшийся в советское время для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас переквалифицировали. Его слова приводит РИА Новости.

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Леонков заявил о переквалификации полигона Капустин Яр под зенитные ракеты большой дальности — например, С-400, С-500. В СССР баллистические ракеты приземлялись на другие полигоны, сейчас находящиеся в Казахстане. Однако на данный момент «такого рода падения для казахстанской стороны выглядят не очень желательно». Также применение средств на жидком топливе вызывает сомнение, поскольку высокотоксичное горючее отравляет почву и делает ее непригодной для аграрных работ.