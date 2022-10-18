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1 час назад

СМИ назвали сроки поражения Украины без помощи НАТО

Елена Прошина

Украина без военной помощи США и НАТО потерпит поражение меньше чем через месяц. К такому выводу пришел издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс, передает РИА Новости.

СМИ назвали сроки поражения Украины без помощи НАТО
Фото: EPAEPA

Как говорится в публикации, руководство Киева и армия Украины полностью зависят от беспрецедентной по объему финансовой, военной и политической помощи США и Североатлантического альянса. Без всего этого Украина не смогла бы продержаться под натиском Российской Федерации и месяц, считает Саймс.

Кроме того, автор статьи поставил под сомнение целесообразность решения администрации президента США Джо Байдена о предоставлении властям Киева права вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, которые каким-либо образом касаются Украины.

Генеральный директор National Interest подчеркнул, что Североатлантический альянс совершит серьезную ошибку, если будет поддерживать Украину до конца боевых действий, при этом не пытаясь урегулировать конфликт дипломатическим путем. Саймс обратил внимание на то, что противостояние Украины и России в любой момент может «выйти из-под контроля».

США и НАТО на фоне военного конфликта Москвы и Киева продолжают поставки вооружения на Украину. Власти РФ считают, что таким образом Запад лишь способствует затягиванию боевых действий и повышению напряжения в регионе.

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