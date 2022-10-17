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45 минут назад

Беспилотники «Герань-2» назвали кошмаром для Украины

Lenta.ru

Военные эксперты рассказали «Московскому комсомольцу», почему беспилотники «Герань-2» (иранский Shahed-136) стали «настоящим кошмаром» для Украины. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась против них неэффективна.

Беспилотники «Герань-2» назвали кошмаром для Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он назвал свидетельством этому попытки использовать против дронов стрелковое оружие.

«Когда переходят к стрельбе из стрелкового оружия по беспилотникам, это говорит о том, что у стороны отсутствует эффективные средства ПВО», — отметил аналитик.

Леонков пояснил, что разработкой «железного купола» занимались специалисты НАТО. Система, по его словам, оказалась достаточно продуманной, разведку за самолетами и вертолетами осуществляли спутники, беспилотники и радиолокационные средства, после чего давалось указание цели зенитным ракетным комплексам.

Однако в случае с «Геранью-2» ПВО оказалась бессильна, разведка Североатлантического альянса практически не видит их. Необходимы специализированные системы, которые смогут не только обнаруживать дроны, но и стрелять на упреждение. Таким средством, по мнению военного аналитика, могут стать антидронные станции.

Ранее сообщалось, что российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Армия,Алексей Леонков,НАТО,
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