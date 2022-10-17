Беспилотники «Герань-2» назвали кошмаром для Украины

Военные эксперты рассказали «Московскому комсомольцу», почему беспилотники «Герань-2» (иранский Shahed-136) стали «настоящим кошмаром» для Украины. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась против них неэффективна.

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Он назвал свидетельством этому попытки использовать против дронов стрелковое оружие.

«Когда переходят к стрельбе из стрелкового оружия по беспилотникам, это говорит о том, что у стороны отсутствует эффективные средства ПВО», — отметил аналитик.

Леонков пояснил, что разработкой «железного купола» занимались специалисты НАТО. Система, по его словам, оказалась достаточно продуманной, разведку за самолетами и вертолетами осуществляли спутники, беспилотники и радиолокационные средства, после чего давалось указание цели зенитным ракетным комплексам.

Однако в случае с «Геранью-2» ПВО оказалась бессильна, разведка Североатлантического альянса практически не видит их. Необходимы специализированные системы, которые смогут не только обнаруживать дроны, но и стрелять на упреждение. Таким средством, по мнению военного аналитика, могут стать антидронные станции.