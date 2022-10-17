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1 час назад

Politico: Пентагон изучает возможность оплаты предоставления услуг Starlink на Украине

ТАССиещё 8

Министерство обороны США рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Пентагон может выделить средства на услуги Starlink на Украине
Фото: WikipediaWikipedia

По их данным, предполагается, что средства могут быть направлены из фонда, который использовался для поставок вооружения Украине. Также один из собеседников газеты заявил, что один из способов запуска процедуры - запрос Украины в Европейское командование ВС США в Штутгарте, одно из подразделений которого координирует официальные запросы о помощи Украине.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в интервью Politico, что возможность оплачивать услуги Starlink на Украине рассматривает также Евросоюз.

13 октября телекомпания CNN сообщила, что в ее распоряжение попало письмо, в котором компания SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. В документе также содержалась просьба к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. 14 октября первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.

15 октября Маск указал, что продолжит самостоятельно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери.

Армия,Габриэлюс Ландсбергис,SpaceX,Пентагон,ЕС,
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