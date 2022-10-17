Пентагон может выделить средства на услуги Starlink на Украине

Министерство обороны США рассматривает возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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По их данным, предполагается, что средства могут быть направлены из фонда, который использовался для поставок вооружения Украине. Также один из собеседников газеты заявил, что один из способов запуска процедуры - запрос Украины в Европейское командование ВС США в Штутгарте, одно из подразделений которого координирует официальные запросы о помощи Украине.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в интервью Politico, что возможность оплачивать услуги Starlink на Украине рассматривает также Евросоюз.

13 октября телекомпания CNN сообщила, что в ее распоряжение попало письмо, в котором компания SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. В документе также содержалась просьба к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. 14 октября первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство считает, что у Starlink на Украине имеются альтернативы.