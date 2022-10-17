В Белой Церкви Киевской области слышны взрывы

На данный момент не уточняется, связаны ли взрывы с работой сил противовоздушной обороны.

Кроме того, украинское агентство ТСН сообщило о взрывах в Фастовском районе области.

Взрывы были также слышны в городах Бровары и Борисполь, где местные власти уже подтвердили работу сил ПВО. Однако власти Белой Церкви пока не прокомментировали информацию о взрывах.