В Белой Церкви Киевской области слышны взрывы

Взрывы слышны в понедельник вечером в городе Белая Церковь Киевской области, сообщило украинское издание "Вести".
На данный момент не уточняется, связаны ли взрывы с работой сил противовоздушной обороны.
Кроме того, украинское агентство ТСН сообщило о взрывах в Фастовском районе области.
Взрывы были также слышны в городах Бровары и Борисполь, где местные власти уже подтвердили работу сил ПВО. Однако власти Белой Церкви пока не прокомментировали информацию о взрывах.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе сил ПВО.