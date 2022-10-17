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43 минуты назад

СМИ: в Белой Церкви Киевской области слышны взрывы

ТАСС

Взрывы слышны в понедельник вечером в городе Белая Церковь Киевской области, сообщило украинское издание "Вести".

В Белой Церкви Киевской области слышны взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент не уточняется, связаны ли взрывы с работой сил противовоздушной обороны.

Кроме того, украинское агентство ТСН сообщило о взрывах в Фастовском районе области.

Взрывы были также слышны в городах Бровары и Борисполь, где местные власти уже подтвердили работу сил ПВО. Однако власти Белой Церкви пока не прокомментировали информацию о взрывах.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе сил ПВО.

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