МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России

Киев обвинил Тегеран в поставках оружия России и призвал незамедлительно их прекратить. Соответствующее заявление МИД Украины опубликовано в понедельник.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД утверждают, что для ударов по критической инфраструктуре Украины используются беспилотные летательные аппараты иранского производства. В пресс-службе также добавили, что в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран - членов Евросоюза ввести санкции против Ирана.

23 сентября украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на якобы имевшие место факты использования оружия иранского производства против Украины. В этот же день внешнеполитическое ведомство приняло решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.