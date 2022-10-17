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1 час назад

МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России

ТАССиещё 2

Киев обвинил Тегеран в поставках оружия России и призвал незамедлительно их прекратить. Соответствующее заявление МИД Украины опубликовано в понедельник.

МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД утверждают, что для ударов по критической инфраструктуре Украины используются беспилотные летательные аппараты иранского производства. В пресс-службе также добавили, что в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран - членов Евросоюза ввести санкции против Ирана.

23 сентября украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на якобы имевшие место факты использования оружия иранского производства против Украины. В этот же день внешнеполитическое ведомство приняло решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.

Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,ЕС,
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