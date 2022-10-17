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21 минуту назад

В ЕС расследуют поставки иранских беспилотников в Россию

Lenta.ru

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили сообщения о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию и договорились, что соответствующие органы будут расследовать подобные факты. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

В ЕС начали расследование поставок иранских дронов в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Министры обсуждали этот вопрос. Страны ЕС продемонстрировали единство, все обеспокоены, все высказали намерение продолжать сбор доказательств. Если доказательства будут собраны, я уверен, что страны ЕС отреагируют», — высказался он.

Ранее стало известно, что власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил России со стороны Ирана. Отмечается, что украинская сторона особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий.

Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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