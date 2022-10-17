Аварии и катастрофы самолетов Су-34

17 октября в Минобороны сообщили, что в Ейске (Краснодарский край) потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. В оборонном ведомстве причиной крушения назвали возгорание одного из двигателей. По информации МЧС, на месте падения Су-34 возник пожар, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м, данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фото: ТАСС ТАСС

До катастрофы 17 октября 2022 года публиковались сведения о пяти инцидентах, в том числе одной катастрофе, в результате которой были потеряны два экземпляра Су-34, трое летчиков погибли.

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4 июня 2015 года на военном аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область) фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "28 красный", регистрационный - RF-95067) 47-го отдельного смешанного авиаполка 105-й смешанной авиадивизии 1-го командования ВВС и ПВО России, выполнявший тренировочный полет, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, опрокинулся и получил повреждения. Экипаж не пострадал. У самолета не сработала тормозная парашютная система и лопнуло колесо.

31 июля 2018 года на военном аэродроме Хурба (Хабаровский край) бомбардировщик Су-34 при посадке выкатился на 500 м за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно повреждений не получило, пострадавших не было. Предположительно, причиной аварии был отказ тормозного парашюта.

18 января 2019 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования столкнулись два бомбардировщика Су-34 (бортовые номера "03 красный" и "33 красный") 277-го бомбардировочного авиаполка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВКС России. Все четыре летчика из двух экипажей катапультировались. Спасти удалось только одного штурмана. Были найдены тела пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова, еще один летчик пропал без вести. Самолеты выполняли полет без боекомплектов. СК РФ квалифицировал столкновение в воздухе как нарушение правил полетов.

6 сентября 2019 года источник ТАСС в силовых структурах Липецкой области сообщил о столкновении в небе над этим регионом двух бомбардировщиков Су-34, которое произошло из-за ошибок летчиков. После ЧП экипажи смогли посадить оба самолета на аэродром. Собеседник агентства рассказал, что ситуация классифицировалась как серьезный авиационный инцидент с поломкой самолета, один из Су-34 получил сильные повреждения и требовал заводского ремонта.