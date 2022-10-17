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1 час назад

Губернатор Воробьев: частичная мобилизация в Подмосковье завершена

Газета.Ruиещё 8

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что частичная мобилизация в Подмосковье была завершена, регион полностью выполнил задачу Министерства обороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Воробьев: частичная мобилизация в Подмосковье завершена
Фото: Правительство МОПравительство МО

Воробьев подчеркнул, что вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат.

"Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно", — написал Воробьев.

Он добавил, что важной задачей остается поддержка семей, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Армия,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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