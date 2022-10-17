Губернатор Воробьев: частичная мобилизация в Подмосковье завершена

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что частичная мобилизация в Подмосковье была завершена, регион полностью выполнил задачу Министерства обороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство МО Правительство МО

Воробьев подчеркнул, что вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат.

"Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно", — написал Воробьев.

Он добавил, что важной задачей остается поддержка семей, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме.