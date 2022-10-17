Резников анонсировал скорое получение Украиной ПВО NASAMS

Украинские военные заканчивают освоение современных систем ПВО NASAMS. В ближайшее время ожидаются поставки первых комплексов, рассказал в социальных сетях глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники», - подчеркнул Резников.

По данным агентства, ранее Резников анонсировал поставки ЗРК NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от ФРГ.