Резников анонсировал скорое получение Украиной ПВО NASAMS

Украинские военные заканчивают освоение современных систем ПВО NASAMS. В ближайшее время ожидаются поставки первых комплексов, рассказал в социальных сетях глава Минобороны Украины Алексей Резников. Об этом пишет РИА «Новости».
«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники», - подчеркнул Резников.
По данным агентства, ранее Резников анонсировал поставки ЗРК NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от ФРГ.
В офисе президента Украины также сообщали ранее, что на заседании НАТО, прошедшем в формате «Рамштайн», было принято решение о поставках на Украину мощных комплексов ПВО.