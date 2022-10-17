Украина переводит военную логистику на натовскую систему LOGFAS

Руководитель министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По слова Резникова они внедряют систему Североатлантического альянса, чтобы обеспечить учет и логистику.

«По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО», — заявил министр.

Он добавил, что Украина получила более 300 стандартов альянса, благодаря которым происходит «масштабная трансформация сил обороны».