В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
41 минуту назад

Названа единственная страна ЕС, отказавшаяся обучать украинских военных

News.ru

Венгрия не считает хорошей идеей принятое главами МИД Евросоюза решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. На пресс-конференции, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М1, он пояснил, что Венгрия не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза, и станет единственной страной, которая не будет принимать участия в этой программе.

Мы не будем участвовать в этой учебной миссии и не будем направлять для нее никаких инструкторов, — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных (EUMAM Ukraine). Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. Также европейские чиновники договорились выделить Украине новый транш военной помощи на €500 млн.

ЕС организует тренировочную миссию для украинских военных

EUMAM Ukraine будет работать на территории стран — членов ЕС. Оперативный штаб миссии расположится в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Первоначальный срок работы миссии — два года. Финансовая базовая сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

Армия,Видео,Петер Сийярто,ЕС,
63
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители