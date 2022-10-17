Названа единственная страна ЕС, отказавшаяся обучать украинских военных

Венгрия не считает хорошей идеей принятое главами МИД Евросоюза решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. На пресс-конференции, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М1, он пояснил, что Венгрия не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза, и станет единственной страной, которая не будет принимать участия в этой программе.