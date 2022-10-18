В Белоруссии оценили необходимость мобилизации

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике не планируется мобилизация и страна не намерена участвовать в военных действиях. Его слова приводит «СБ. Беларусь сегодня».

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«Те структуры, которые есть для защиты государства, выполняют свои задачи. Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется», — оценил он необходимость мобилизации.

Как утверждает Вольфович, Белоруссия себя защитит и мобилизуется, «если грянет гром, если какие-то чумные головы» перейдут границы страны. Он подчеркнул, что силовой блок республики способен обеспечить безопасность белорусских граждан.