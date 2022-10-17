Киев анонсировал беспилотник с дальностью полета в тысячу километров

«Укроборонпром» заявил в социальных сетях о создании украинского БПЛА с дальностью полета в 1 тыс. км. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: WB GROUP WB GROUP

Отмечается, что проектная дальность полета беспилотника составит 1 тыс. км., вес боевой части - 75 кг.

Кроме того, представитель украинского госконцерна рассказал об атаке беспилотников на Киев. По его данным, комплексы ПВО смогли сбить только часть из них.