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48 минут назад

«Укроборонпром» анонсировал беспилотник с дальностью полета в тысячу километров

Илья Родин

«Укроборонпром» заявил в социальных сетях о создании украинского БПЛА с дальностью полета в 1 тыс. км. Об этом пишет РИА «Новости».

Киев анонсировал беспилотник с дальностью полета в тысячу километров
Фото: WB GROUPWB GROUP

Отмечается, что проектная дальность полета беспилотника составит 1 тыс. км., вес боевой части - 75 кг.

Кроме того, представитель украинского госконцерна рассказал об атаке беспилотников на Киев. По его данным, комплексы ПВО смогли сбить только часть из них.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил ранее, что Париж направит на Украину несколько комплексов ЗРК «Кроталь», предназначенных для борьбы с дронами.

Армия,Укроборонпром,
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