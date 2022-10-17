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1 час назад

В Минцифры встали на защиту военных корреспондентов

Парламентская газетаиещё 1

Минцифры РФ выступает против любых попыток повлиять на деятельность военных корреспондентов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минцифры встали на защиту военных корреспондентов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В Минцифры заявили, что высоко ценят работу военкоров и поддерживают их стремление говорить открыто.

«Вы — настоящие профессионалы, для которых честность превыше всего. Многие из вас рискуют жизнью ради репортажа с линии фронта, уникальных снимков боев и объективного описания событий. Ваши телеграм-каналы создают полную картину происходящего», — говорится в сообщении.

В ведомстве предложили оказать различную поддержку военным корреспондентам, в том числе юридическую и информационную. В Минцифры призвали военкоров заявлять «о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности».

Военкор Семен Пегов 12 октября сообщил, что «отдельные генералы и военноначальники спустили сверху» списки каналов и журналистов, которые якобы дискредитируют СВО и деятельность Минобороны. К ним, по словам Пегова, планировалось применить уголовные и административные меры «самого широкого профиля». 15 октября Пегов сообщил, что благодаря общественному резонансу «списков больше нет».

Армия,Семен Пегов,
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