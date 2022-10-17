В Минцифры встали на защиту военных корреспондентов

Минцифры РФ выступает против любых попыток повлиять на деятельность военных корреспондентов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Минцифры заявили, что высоко ценят работу военкоров и поддерживают их стремление говорить открыто.
«Вы — настоящие профессионалы, для которых честность превыше всего. Многие из вас рискуют жизнью ради репортажа с линии фронта, уникальных снимков боев и объективного описания событий. Ваши телеграм-каналы создают полную картину происходящего», — говорится в сообщении.
В ведомстве предложили оказать различную поддержку военным корреспондентам, в том числе юридическую и информационную. В Минцифры призвали военкоров заявлять «о попытках давления и препятствиях журналистской деятельности».
Военкор Семен Пегов 12 октября сообщил, что «отдельные генералы и военноначальники спустили сверху» списки каналов и журналистов, которые якобы дискредитируют СВО и деятельность Минобороны. К ним, по словам Пегова, планировалось применить уголовные и административные меры «самого широкого профиля». 15 октября Пегов сообщил, что благодаря общественному резонансу «списков больше нет».