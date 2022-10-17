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22 минуты назад

Корабль-носитель "Калибров" вышел в Балтийское море на испытания

Газета.Ru

Носитель крылатых ракет «Калибр» — малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» — вышел на ходовые испытания в Балтийское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота России.

Корабль-носитель "Калибров" вышел в Балтийское море на испытания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в ходе испытаний экипаж проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море.

«Проводится проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства», — говорится в сообщении.

Следующие этапы — скоростные, маневренные и вибрационные испытания «Бури», в ходе которых будет выполнен комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням.

Корабли проекта «Каракурт» строятся на четырех судостроительных заводах — ОАО «Пелла», АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького», ПАО «Амурский судостроительный завод» и АО «Восточная верфь». Три корабля этого типа построены и переданы флоту с 2018 по 2020 год. «Буря» — четвертый корабль проекта.

«Каракурты», вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», их пусковые установки также способны запускать «Ониксы» и «Цирконы». Также на борту МРК 100-мм автоматическая артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс «Палаш», две 30-мм шестиствольные артсистемы, 76-мм пушка АК-176 и другое вооружение, в том числе беспилотники.

Планируется, что МРК «Буря» войдет в состав Балтийского флота и будет дислоцирован в городе Балтийске Калининградской области.

Армия,Амурский судостроительный завод,Восточная верфь,
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