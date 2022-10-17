«Уже достаточно»: депутат о призванных в рамках частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России подходит к концу, так как уже достаточно призванного контингента, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что тем частям, которые будут задействованы в специальной военной операции на Украине уже хватает призывников.

Частичная мобилизация, как и говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, подходит к своему завершению. И в принципе нам уже достаточно призванного контингента, чтобы сформировать те соединения и части, которые будут задействованы на Украине, — сказал Соболев.

Он добавил, что смог лично убедиться в качестве сформированных военных частей, при посещении учебного центра в Омске.

Качеством подготовки личного состава остался крайне удовлетворен, — заключил парламентарий.

В Москве завершена частичная мобилизация. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, задачи по призыву выполнены в полном объеме.

«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал градоначальник.

По словам Собянина, пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00 по мск. Все повестки, разосланные москвичам по месту жительства и работы, прекращают свое действие. Он поблагодарил жителей столицы и выразил им признательность.

«Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — добавил мэр.

В мобилизационном пункте на Зубовском бульваре в Москве об окончании частичной мобилизации в столице объявили со словами «все свободны». Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадры попал момент, как сотрудник пункта в военной форме громко заявляет: «Все свободны, повестки аннулированы! Закончена мобилизация! Все услышали?» Он также уточнил в ответ на соответствующий вопрос, что мобилизация завершена именно в Москве.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил о завершении с 17 октября розыска уклонистов в столице. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекращаются. В розыске они числиться не будут», — подчеркнул Локтев.

Москва получила небольшой наряд по частичной мобилизации и не сразу смогла его выполнить. Об этом рассказал изданию «Подъем» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя завершение мобилизации в столице.

Депутат предположил, что в российской столице провели дополнительные организационные процедуры.

«В Москве 12 миллионов человек, что они 20 тысяч не могут собрать? Я думаю, сложности в этом не было», — заявил Соболев.

Он также пояснил, что лично побывал в центрах подготовки мобилизованных в Омской области. Там резервисты пожаловались ему на недостаток занятий. После поездки Соболев потребовал заменить выданные танкистам мотострелковые куртки, поскольку эта экипировка неудобна для выполнения заданий.

Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек. Из них, по словам Путина, 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч находятся в подразделениях, которые привлечены к выполнению боевых задач.

Президент также уточнил, что предложений увеличить количество мобилизованных пока не поступало.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – уточнил Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану.

Кроме того, президент также объяснил, почему вообще возникла необходимость в частичной мобилизации. По его словам, линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, и охранять ее силами только контрактников стало невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова главы РФ Владимира Путина о сроках частичной мобилизации. Они значат, что она закончится через две недели, заявил Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится. И он также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Минобороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — сказал Песков.

Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 16 октября.

— Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель... Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей, — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что мобилизация должна пройти в соответствии с федеральными законами, указами президента России и нормативными актами. В этом ключе спикер ГД призвал информировать правительство обо всех нарушениях, совершенных в рамках призывной комиссии.

Депутат отметил, что «мимо проблем никто проходить не будет».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Женщины вне зависимости от семейного положения и прочих личных обязательств не подпадают под призыв в рамках частичной мобилизации, заявили в Минобороны России.

«В рамках проведения частичной мобилизации... призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

На прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.

Глава Москвы Сергей Собянин заявил об окончании мобилизации, одновременно были закрыты все профильные пункты, а все повестки признаны недействительными, из базы розыска были убраны уклонисты. В регионах ЮФО и СКФО продолжают получать повестки, несмотря на заявления об окончании мобилизации.

«Видно, что в регионах по-разному подошли к организации мобилизации. Где-то лучше, где-то хуже. В Москве традиционно высокие требования к управлению, к организации процессов. Сам Сергей Собянин жестко контролирует и спрашивает за провал тех или иных управленческих задач, за которые он отвечает тоже. Потому там все как по часам прошло», – прокомментировала политолог Ольга Грабовец.

По ее словам, на юге мобилизация началась сумбурно в силу новизны процесса – не все военкоматы смогли нормально и без ошибок организовать работу, то же самое продолжается и сейчас.

«На юге России ситуация резко отличается от Москвы. Во-первых, главы регионов понимают, что у них кадровая проблема – нет просто управленцев, которым можно доверять такие сложные процессы. Во-вторых, у нас ситуация искусственно раскачивается из вне, так как регионы практические приграничные и расположены близко к Украине», – считает эксперт.