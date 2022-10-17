Стремоусов заявил о контролируемой ситуации на Херсонском направлении

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» высказал предположение, что Киев начал осознавать необходимость сдачи Артемовска (Бахмута) рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.
Он рассказал, что в том направлении хорошо действуют участники группы «Вагнер», а также военные подразделения ЛНР и ДНР. Также он отметил, что, по имеющимся данным от местных жителей, отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, чтобы затем перебазироваться на другие позиции.
«Поэтому я думаю, что там (на Украине – ред.) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно», — сказал Мирошник.
Мирошник добавил, что в Сватово обстановка остается сложной: с городом нет постоянной связи и информация оттуда приходит с опозданием. Минувшей ночью, по его данным, город подвергся обстрелам, в результате которых есть разрушения.