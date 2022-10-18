Россия и Украина обменялись пленными по формуле 110 на 110

В результате проведенных с Киевом переговоров с подконтрольной Украине территории вернулись 110 россиян, сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Как уточнили в Минобороны, среди вернувшихся из украинского плена россиян есть 72 моряка с гражданских судов, которые удерживались Киевом с февраля.

Видео дня

110 россиян вернулись с подконтрольной Украине территории

При этом киевской стороне передали 108 женщин — военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об обмене первым в понедельник, 17 октября, сообщил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он заявил, что стороны осуществили обмен по формуле 110 на 110. Политик рассказал о возвратившихся домой 30 военнослужащих из ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) и регионов России.

Доставят в Москву

Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В министерстве добавили, что всем им сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время люди смогут получить курс лечения и реабилитации в московских клиниках.

Предыдущий обмен пленными

До этого последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной прошел в конце сентября. В Россию вернулись 56 человек — 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Кроме того, союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука.

Анкара заявила, что в переговорном процессе активно участвовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи организации, поприветствовал обмен военнопленными.

Кроме того, обмен состоялся 13 октября. В результате Россия вернула 20 военнослужащих.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил президент страны Владимир Путин. Глава государства объяснил, что основная цель боевых действий — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе.

21 сентября российский лидер объявил о начале частичной мобилизации.