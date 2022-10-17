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54 минуты назад

Стремоусов заявил, что ВСУ потеряли 9,8 тыс. военных за последние 1,5 месяца на Херсонщине

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца только на херсонском направлении потеряли порядка 9,8 тыс. военных, в том числе наемников, и около 1590 единиц техники, включая 320 танков. Об этом в понедельник заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

"Если мы говорим всего сколько было за полтора месяца безуспешных попыток <...> только по сводкам Минобороны, которые мы сегодня тоже концентрировали в нашей информационной повестке, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулеметами, <...> 36 самолетов и семь вертолетов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на херсонском направлении. И примерно около 9,8 тыс. кадровых военных, наемников потеряли убитыми", - сказал он.

Стремоусов отметил, что информация об успехах ВСУ и о количестве их потерь на херсонском направлении является недостоверной. "Это все на самом деле фейки", - добавил он.

Заместитель врио губернатора Херсонской области подчеркнул, что "ситуация [на херсонском направлении] полностью контролируемая".

15 октября, как сообщал Стремоусов, ВСУ перешли в активную фазу наступления на херсонском направлении. Но, по его словам, российские военные лишили Украину возможности вести наступление.

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16 октября в Минобороны РФ отчитались, что ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск, но ВС РФ удержали занимаемые позиции в Херсонской области.

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