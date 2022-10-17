"Если мы говорим всего сколько было за полтора месяца безуспешных попыток <...> только по сводкам Минобороны, которые мы сегодня тоже концентрировали в нашей информационной повестке, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулеметами, <...> 36 самолетов и семь вертолетов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на херсонском направлении. И примерно около 9,8 тыс. кадровых военных, наемников потеряли убитыми", - сказал он.