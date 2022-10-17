Боррель анонсировал подготовку 15 тыс. украинских солдат

По его словам, такое количество солдат будет подготовлено «для начала». Возможно, их будет больше, указал Боррель.

Венгрия отказалась участвовать в этих мероприятиях. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет направлять для этих целей своих инструкторов, так как не считает миссию хорошей идеей. Глава МИД отметил, что этот шаг ЕС приведет к эскалации конфликта на Украине.