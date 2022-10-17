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32 минуты назад

Боррель анонсировал подготовку тренировочной миссией ЕС 15 тыс. украинских солдат

Газета.Ruиещё 5

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен подготовить как минимум 15 тыс. украинских солдат в рамках тренировочной миссии ЕС, передает ТАСС.

Боррель анонсировал подготовку 15 тыс. украинских солдат
Фото: Газета.ruГазета.ru

По его словам, такое количество солдат будет подготовлено «для начала». Возможно, их будет больше, указал Боррель.

5 октября Боррель объявил о запуске тренировочной миссии для украинской армии. 17 октября миссия началась по решению министров иностранных дел стран ЕС.

Названа единственная страна ЕС, отказавшаяся обучать украинских военных

Венгрия отказалась участвовать в этих мероприятиях. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет направлять для этих целей своих инструкторов, так как не считает миссию хорошей идеей. Глава МИД отметил, что этот шаг ЕС приведет к эскалации конфликта на Украине.

Армия,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,ЕС,
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