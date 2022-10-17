Мирошник: Украина начала осознавать необходимость сдачи Артемовска

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» высказал предположение, что Киев начал осознавать необходимость сдачи Артемовска (Бахмута) рано или поздно, некоторые украинские подразделения уже перебазируются на другие позиции.

Он рассказал, что в том направлении хорошо действуют участники группы «Вагнер», а также военные подразделения ЛНР и ДНР. Также он отметил, что, по имеющимся данным от местных жителей, отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, чтобы затем перебазироваться на другие позиции.