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23 минуты назад

СМИ: спецназ Росгвардии захватил украинский танк Т-72 ВСУ и поставил его в боевой строй

Газета.Ru

Спецназ Росгвардии отремонтировал захваченный украинский танк T-72 и поставил его в боевой строй. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.

Спецназ Росгвардии захватил украинский танк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что росгвардейцы захватили танк на территории воинской части вооруженных сил Украины (ВСУ) танк. На бронемашине заменили катки, устранили повреждения. Экипаж для танка подбирали из военнослужащих Росгвардии, которые прошли воинскую службу в танковых войсках.

Известно, что танк уже используется в боях.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили украинскую батарею РСЗО «Смерч» под Харьковом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Владимир Путин,Росгвардия,
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