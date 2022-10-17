Спецназ Росгвардии захватил украинский танк

Спецназ Росгвардии отремонтировал захваченный украинский танк T-72 и поставил его в боевой строй. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.

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Отмечается, что росгвардейцы захватили танк на территории воинской части вооруженных сил Украины (ВСУ) танк. На бронемашине заменили катки, устранили повреждения. Экипаж для танка подбирали из военнослужащих Росгвардии, которые прошли воинскую службу в танковых войсках.

Известно, что танк уже используется в боях.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили украинскую батарею РСЗО «Смерч» под Харьковом.