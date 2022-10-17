Shot: в Москве прекращается розыск уклонистов

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил о завершении с 17 октября розыска уклонистов в столице. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Все розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекращаются. В розыске они числиться не будут», — подчеркнул Локтев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об окончании частичной мобилизация в городе. По его словам, задачи по призыву удалось выполнить в полном объеме.

Он объявил о закрытии с сегодняшнего дня пунктов сбора мобилизованных. Прекращают действовать все повестки, которые были разосланы москвичам по месту жительства и работы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах властей страны завершить частичную мобилизацию в течение двух недель.

По словам главы государства, в военные части уже направили 222 тысячи человек. В самом начале было запланировано направить на службу 300 тысяч граждан.