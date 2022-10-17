«Призвали достаточно»: депутат ГД о завершении частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России подходит к концу, так как уже достаточно призванного контингента, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что тем частям, которые будут задействованы в специальной военной операции на Украине уже хватает призывников.
Частичная мобилизация, как и говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, подходит к своему завершению. И в принципе нам уже достаточно призванного контингента, чтобы сформировать те соединения и части, которые будут задействованы на Украине, — сказал Соболев.
Он добавил, что смог лично убедиться в качестве сформированных военных частей, при посещении учебного центра в Омске.
Качеством подготовки личного состава остался крайне удовлетворен, — заключил парламентарий.
17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мобилизационные мероприятия в столице завершены. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. При этом точное количество московских призывников Собянин не называет.