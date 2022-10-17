«Призвали достаточно»: депутат ГД о завершении частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России подходит к концу, так как уже достаточно призванного контингента, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что тем частям, которые будут задействованы в специальной военной операции на Украине уже хватает призывников.