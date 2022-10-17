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38 минут назад

Минобороны РФ: российские войска уничтожили украинскую батарею РСЗО "Смерч" под Харьковом

Газета.Ru

Министерство обороны России сообщает, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» в районе населенного пункта Казачая Лопань Харьковской области.

Российские войска уничтожили украинскую батарею РСЗО "Смерч"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, была ликвидирована батарея американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении около 160 украинских военных на Купянском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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