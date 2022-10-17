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35 минут назад

"Осторожно, Москва": работнику ОПК вручили повестку при выходе со станции МЦК

Газета.Ru

Житель Москвы без боевого опыта, работающий на проекте по госзаказу для предприятий ядерного оружейного комплекса, получил повестку о мобилизации при выходе с одной из станций МЦК. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Работнику ОПК вручили повестку при выходе со станции МЦК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24-летний мужчина рассказал, что никогда не служил в армии, но имеет военную специальность «офицер-переводчик китайского языка».

Инцидент, по его словам, произошел на станции МЦК «Ростокино». Он рассказал, что на выходе со станции увидел полицейского и семерых мужчин в гражданской одежде. Его остановил полицейский, представился и спросил, почему он до сих пор не получил повестку. Молодой человек объяснил, что работает в ОПК и поинтересовался, почему повестку не вручили по адресу проживания.

Соцсети

В ответ правоохранитель сказал, что повестку вручают лично и предложил отправить ее почтой к нему домой после того, как он распишется в ее получении. При этом полицейский отказался вернуть ему паспорт, если он не распишется.

«Я там подчеркнул чего-то, даже не подпись — чисто проверил ручку, пишет она или нет», — отметил молодой человек.

Согласно полученному им документу, он обязан явиться в мобилизационный пункт на ВДНХ в течении 12 часов.

Армия,ВДНХ,
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