Работнику ОПК вручили повестку при выходе со станции МЦК

Житель Москвы без боевого опыта, работающий на проекте по госзаказу для предприятий ядерного оружейного комплекса, получил повестку о мобилизации при выходе с одной из станций МЦК. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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24-летний мужчина рассказал, что никогда не служил в армии, но имеет военную специальность «офицер-переводчик китайского языка».

Инцидент, по его словам, произошел на станции МЦК «Ростокино». Он рассказал, что на выходе со станции увидел полицейского и семерых мужчин в гражданской одежде. Его остановил полицейский, представился и спросил, почему он до сих пор не получил повестку. Молодой человек объяснил, что работает в ОПК и поинтересовался, почему повестку не вручили по адресу проживания.

Соцсети

В ответ правоохранитель сказал, что повестку вручают лично и предложил отправить ее почтой к нему домой после того, как он распишется в ее получении. При этом полицейский отказался вернуть ему паспорт, если он не распишется.

«Я там подчеркнул чего-то, даже не подпись — чисто проверил ручку, пишет она или нет», — отметил молодой человек.