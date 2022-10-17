Часть мобилизованных отправили домой из-за проблем с алкоголем

Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев в эфире ГТРК «Чита» рассказал, что некоторых мобилизованных из края отправили обратно домой из-за проблем с алкоголем.
По его словам, другие мобилизованные не хотят иметь с ними дела и выполнять общие задачи из-за «морально-волевых качеств» последних.
«Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать», - поделился депутат.
Гурулев отметил, что мобилизованных с проблемами с алкоголем не будут подвергать принудительному лечению. При этом депутат не назвал точное количество мобилизованных, отправленных домой.