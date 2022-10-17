Часть мобилизованных отправили домой из-за проблем с алкоголем

«Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать», - поделился депутат.