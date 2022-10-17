В Народной милиции ЛНР сообщили о передаче Киевом 11 военнопленных

Народная милиция Луганской народной республики сообщает, что Киев в ходе обмена военнопленными 16 октября вернул луганской стороне 11 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что военные были доставлены в одно из медицинских учреждений ЛНР для оценки их физического и морально-психологического состояния. Им окажут необходимую медицинскую помощь, также они пройдут курсы реабилитации.

Сколько военнопленных вернули украинской стороне, не уточняется.

14 октября стало известно, что ЛНР и Украина обменялись военнопленными. Тогда в республику вернулись 10 человек, на Украину — неизвестно.