Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях войска и военную технику со своих западных регионов для начала наступательной операции, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, эти украинские военные прошли специальную подготовку в Польше и Великобритании. Они изначально должны были попасть во Львов.

Рогов добавил, что российские войска зафиксировали активность по подготовке и переброске военной техники, в том числе танков и артиллерии, в подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Николаевской и Днепропетровской областях, а также в северной части Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева.

Представитель Запорожья считает, что украинские войска готовятся в течение ближайших двух недель начать полномасштабную наступательную операцию, поскольку сейчас, по словам чиновника, украинская группировка «Юг» является наиболее боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по численности личного состава.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что если украинские военнослужащие попытаются форсировать Днепр, то их ждет не что иное, как смерть.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.