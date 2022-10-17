«Нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца», - рассказал Швец.