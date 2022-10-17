Попавший в плен сержант полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Михаил Швец обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи об обороне Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Швеца, Зеленский дал членам «Азова» приказ оставаться в Мариуполе до конца, но публично говорил, что им предлагали покинуть город.
«Нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца», - рассказал Швец.
Он заявил, что украинские власти относились к членам батальона как к пушечному мясу и «тупо ставили на истребление».
Ранее в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что в российские СИЗО с конца сентября доставили 402 членов «Азова». Следователи вместе с ФСБ и ФСИН проводят с ними оперативные мероприятия.
В СК заявили, что следователи получили новые факты жестокого обращения с мирным населением со стороны украинской армии.