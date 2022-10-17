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13 минут назад

Иран опроверг информацию о поставках оружия России

Lenta.ruиещё 3

Иран не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Насер Канаани, передает РИА Новости.

Иран прокомментировал поставку оружия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar.

«К сожалению, публикуются новости, преследующие политические цели, и, в основном, они подпитываются западными источниками информации», — сказал Канаани.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

Власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.

Армия,Борис Рожин,ЕС,
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