Мобилизованным могут продлить налоговые каникулы

Министерство финансов России обратилось к правительству с предложением продлить мобилизованным россиянам сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов «на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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При этом уточняется, что инициатива не будет распространяться на НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода, а также торговый сбор, госпошлину, сбор за пользование объектами животного мира.

Также Минфин просит продлить мобилизованным гражданам срок представления налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, финансовой отчетности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.