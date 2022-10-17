Командир "Ахмата" заявил о стабилизации ситуации в зоне СВО

Секретарь совбеза Чечни и по совместительству командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции стабилизируется, несмотря на активизацию украинских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Последние несколько дней на нашем участке фронта тоже была очень серьезная активизация противника. Только за вчера наши подразделения отразили семь контратак. …Сам фронт на сегодняшний день стабилизирован», — сказал Алаудинов.

По его словам, украинские войска терпят большие потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки подразделения «Ахмата» уничтожили 15 танков ВСУ и 15 БМП, ликвидировали более 150 человек. Военный добавил, что есть успехи под Артемовском, несмотря на большое количество сил украинских войск, а также в Соледаре.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.