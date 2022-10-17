Американский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Генштаб и спецслужбы России готовят для Кремля варианты, способные нанести болезненный ущерб зарубежным сторонникам Украины. Как написал Саймс в своей статье для The National Interest, также в РФ разрабатывают планы для перелома хода СВО.

Политолог отметил, что в России распространено мнение, что страна борется «не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом».

«Значит Запад - это сторона, которую нужно заставить страдать, чтобы были выполнены минимальные задачи Москвы», - заявил Саймс.

По его словам, среди российских политиков растет ощущение, что на смену нынешней спецоперации должно прийти «нечто более экзистенциальное» и общенациональное для мотивации населения.

Саймс заявил со ссылкой на достоверные источники, что в Генштабе РФ разрабатываются варианты с применением тактического ядерного оружия - «и не только». Российский «генерал среднего звена со связями» заявил Саймсу, что Москва рассматривает применение ядерного оружия только «при самых тяжелых обстоятельствах» - если сама Россия подвергнется ядерной атаке.

По словам Саймса, общепринятое мнение в Вашингтоне и Брюсселе заключается в том, что Москва вряд ли использует кибератаки, перерезание трансатлантических кабелей и поддержку радикальных антизападных сил по всему миру, если не сделала этого до сих пор.

«Но время, когда Москва будет готова использовать все доступные варианты, кроме стратегического ядерного оружия, может быть гораздо ближе, чем кажется западным лидерам и экспертам», - считает политолог.

По его мнению, больше всего в Кремле обеспокоены критикой со стороны русских националистов, в том числе военных блогеров и патриотов, которые поддерживают Путина, но хотят еще более жестких действий на Украине. Саймс отметил, что эти люди считают массированный удар по украинской инфраструктуре «слабым ответом по сравнению с тем, что необходимо сделать и что позволяют ресурсы» России.

В Москве рассчитывают, что частичная мобилизация, недавние изменения в военном командовании и приобретение опыта войсками РФ помогут переломить ситуацию, заключил политолог.

Объявляя частичную мобилизацию, Путин обвинил Запад и Украину в «ядерном шантаже». К ядерному шантажу он отнес обстрелы Запорожской АЭС, а также заявления стран НАТО «о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия».

Путин заявил, что Россия «также располагает различными средствами поражения» и в случае угрозы территориальной целостности использует «все имеющиеся в ее распоряжении средства».