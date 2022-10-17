NI: власти России прорабатывают план для перелома хода СВО

«Российский Генштаб и спецслужбы, видимо, готовят для Кремля варианты того, что можно сделать, чтобы нанести болезненный урон зарубежным сторонникам Украины. Сейчас в России широко распространено мнение, что страна сражается не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. <…> Новые ракетные удары в ответ на обстрел Крымского моста расцениваются в России как слабый ответ по сравнению с тем, что можно сделать на самом деле», — пишет издание.