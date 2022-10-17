Пленный сержант «Азова» раскрыл ложь Зеленского об обороне Мариуполя

«Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего», — вспомнил Швец.