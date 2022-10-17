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32 минуты назад

Пленный сержант «Азова» раскрыл ложь Зеленского об обороне Мариуполя

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский публично лгал, говоря о стойкости боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) при обороне Мариуполя. Об этом рассказал пленный азовец Михаил Швец, передает РИА Новости.

По словам заключенного военного, боевикам «Азова» отдали приказ стоять до конца, не оставив другого выбора.

«Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего», — вспомнил Швец.

В тот момент азовцы поняли, что стали пушечным мясом, «которое ставят на истребление» утверждает пленный.

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13 октября сообщалось, что более 400 боевиков полка «Азов» были отправлены в следственные изоляторы в разных регионах России с конца сентября. Арестованные дают признательные показания о совершенных ими преступлениях, в результате чего следователям стали известны новые факты жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,
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