В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
47 минут назад

ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской АЭС

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (АЭС) и города Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что территория завода «Энергомаш» подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра. Оборудование в нескольких цехах получило критические повреждения. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

Журналист агентства уточняет, что пострадали не только административные здания Запорожской АЭС, но и инженерная и строительная техника, важная для работы объекта.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о смене плана украинских войск по захвату Запорожской АЭС. Он пояснил, что теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища.

Эксперт Анпилогов объяснил процесс перехода Запорожской АЭС на российское топливо

Армия,Видео,Владимир Рогов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители