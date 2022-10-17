ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (АЭС) и города Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что территория завода «Энергомаш» подвергается постоянному обстрелу со стороны украинских войск с правого берега Днепра. Оборудование в нескольких цехах получило критические повреждения. По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

Журналист агентства уточняет, что пострадали не только административные здания Запорожской АЭС, но и инженерная и строительная техника, важная для работы объекта.