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59 минут назад

В Запорожской области рассказали об «армаде» дронов ВСУ

Lenta.ruиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили большое количество дронов на линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

В Запорожской области рассказали об «армаде» дронов ВСУ
Фото: Efrem Lukatsky / APEfrem Lukatsky / AP

«Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо. У них появились новые десятки беспилотников», — рассказал он.

По его словам, украинские военные располагают разведывательными дронами, однако в основном они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.

Армия,Владимир Рогов,
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