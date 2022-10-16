ВКС России уничтожили до 100 боевиков в Сирии

Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков на северо-западе Сирии, уничтожены до 100 террористов. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В целях противодействия международным террористическим организациям российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков... и пункту управления НВФ (незаконного вооружённого формирования. — RT)», — приводит ТАСС заявление.

Егоров подчеркнул, что российские военные уничтожили до 100 радикалов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские ВКС нанесли удар по объектам террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»* в идлибской зоне деэскалации в САР, уничтожены 13 боевиков, в том числе два полевых командира.