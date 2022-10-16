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2 минуты назад

Израильский министр задумался о военной помощи Украине

Елена Прошина

Израилю стоит предоставить Украине военную помощь по примеру Запада. Такое заявление сделал министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай, передает ТАСС.

Израильский министр задумался о военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр пришел к этому мнению, прочитав статью в американской газете The Washington Post. Со ссылкой на неназванные источники издание сообщало, что США и их союзники «полагают, будто Иран может поставить России партию баллистических ракет».

Нахман Шай заявил, что «больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом конфликте».

По его словам, настало время, чтобы «Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей оказывают США и НАТО».

Сейчас Израиль сохраняет нейтралитет и предоставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поставлял и не планирует поставлять России вооружения, которые она могла бы использовать в ходе спецоперации на территории Украины.

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