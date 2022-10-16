Израильский министр задумался о военной помощи Украине

Израилю стоит предоставить Украине военную помощь по примеру Запада. Такое заявление сделал министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай, передает ТАСС.

Министр пришел к этому мнению, прочитав статью в американской газете The Washington Post. Со ссылкой на неназванные источники издание сообщало, что США и их союзники «полагают, будто Иран может поставить России партию баллистических ракет».

Нахман Шай заявил, что «больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом конфликте».

По его словам, настало время, чтобы «Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей оказывают США и НАТО».

Сейчас Израиль сохраняет нейтралитет и предоставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь.