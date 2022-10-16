Неизвестные собирают данные о мобилизованных в Ростовской области

Неизвестные пытаются собрать сведения о мобилизованных через закрытые студенческие часты в соцсетях, рассказало Минобрнауки Ростовской области в своем Telegram-канале.

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В ведомстве пояснили, что студентам региональных вузов в тематических чатах поступают предложения заполнить анкету на «Google Диске».

По данным Минобрнауки, «социологи» обращаются только к тем учащимся, у кого один из родственников получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Сотрудники ведомства призвали население региона сохранять бдительность. Они подчеркнули, что министерство никому не направляет подобные рассылки.