Неизвестные собирают данные о мобилизованных в Ростовской области

Неизвестные пытаются собрать сведения о мобилизованных через закрытые студенческие часты в соцсетях, рассказало Минобрнауки Ростовской области в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что студентам региональных вузов в тематических чатах поступают предложения заполнить анкету на «Google Диске».
По данным Минобрнауки, «социологи» обращаются только к тем учащимся, у кого один из родственников получил повестку в рамках частичной мобилизации.
Сотрудники ведомства призвали население региона сохранять бдительность. Они подчеркнули, что министерство никому не направляет подобные рассылки.
В настоящее время полиция, в которую поступили сообщения о непонятной активности в чатах, ведет следственные действия. Специалисты стараются установить, кто и с какой целью начал сбор данных о мобилизованных, сообщает «Газета.ru».