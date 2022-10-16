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11 минут назад

Франция поставит Украине системы ПВО

Илья Родин

Париж передаст украинским военным ЗРК малой дальности Crotale, рассказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом пишет агентство Associated Press.

Франция поставит Украине системы ПВО
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Отмечается, что французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Кроталь» был разработан в 1970-х годах. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

По оценке министра, ЗРК будут «особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками».

На Западе указали на нехватку средств ПВО на Украине

Себастьян Лекорню подчеркнул, что Украина сможет быстро развернуть поставленные из Франции комплексы. Он добавил, что украинские военные научатся использовать устройства за два месяца.

Кроме того, французские военные части примут 2 тысячи бойцов с Украины, уточнил министр. Инструкторы обучат украинцев ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.

По словам Лекорню, Франция направит Киеву еще шесть САУ CAESAR, в дополнение к уже поставленным ранее.

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