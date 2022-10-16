Франция поставит Украине системы ПВО

Париж передаст украинским военным ЗРК малой дальности Crotale, рассказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом пишет агентство Associated Press.

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Отмечается, что французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Кроталь» был разработан в 1970-х годах. Он предназначен для уничтожения воздушных целей в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

По оценке министра, ЗРК будут «особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками».

Себастьян Лекорню подчеркнул, что Украина сможет быстро развернуть поставленные из Франции комплексы. Он добавил, что украинские военные научатся использовать устройства за два месяца.

Кроме того, французские военные части примут 2 тысячи бойцов с Украины, уточнил министр. Инструкторы обучат украинцев ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.