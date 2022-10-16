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29 минут назад

В США заявили, что ответ на применение ядерного оружия РФ не будет зависеть от масштаба

ТАССиещё 3

Ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Градаций нет: в США высказались об ответе на ядерный удар РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Применение ядерного оружия на поле боя на Украине - это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации", - сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли реакция Вашингтона иной, если применение ядерного оружия будет носить тактический характер.

В НАТО отказались сообщать, как будут реагировать на ядерный удар РФ

Салливан также заявил, что США "работают с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами мира, такими как Китай и Индия, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 6 октября, что Вашингтон и другие западные столицы могут быть заинтересованы в эскалации ситуации вокруг применения ядерного оружия, чтобы впоследствии списать вину на Москву. По ее словам, это делается в рамках деструктивной линии Вашингтона на обеспечение себе глобального доминирования без оглядки на опасность провоцирования прямого вооруженного столкновения крупнейших ядерных держав, чреватого катастрофическими последствиями.

Армия,Джейк Салливан,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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