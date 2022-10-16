Названа возможная численность российских военных в Белоруссии

Общая численность российских военнослужащих в составе группировки войск в Белоруссии составит порядка 9 тыс. человек. Об этом пишет «КоммерсантЪ» в своем Telegram-канале со ссылкой на Минобороны республики.

В ведомстве рассказали также, что в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

Ранее пресс-служба Минобороны РБ заявила, что военнослужащих ВС РФ, прибывших в республику, «радушно встретили с хлебом и солью».