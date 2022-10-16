Россия "поставит мат" Киеву этой зимой, заявил Стремоусов

Победа укровермахта невозможна, Россия поставит Киеву мат уже этой зимой. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу вам объективно: это невозможно», - сказал Стремоусов в Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время Россия «поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой».
Он отметил, что Киев полностью зависит от Запада, а Россия «достаточно мощна и фактически безгранична».
Накануне власти Херсона заявили, что ВСУ провалили наступление в Херсонской области, все их атаки были полностью отражены российскими военными.