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29 минут назад

Минобороны Украины предлагает $100 тыс. за поимку Игоря Гиркина

Газета.Ru

Главное управление разведки Минобороны Украины предлагает $100 тыс. за захват в плен бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), передает RT.

За поимку Гиркина предложили $100 тыс.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщалось, что Стрелков, который воевал за Донбасс в 2014 году, якобы снова отправился на фронт.

Ранее на Украине объявили награду в $10 тыс. за поимку Гиркина после того, как появились известия о его отправке на фронт.

О таком вознаграждении заявил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко. Он отметил, что выделил деньги на награду из личных средств и передаст их тому, кто возьмет Гиркина в плен.

15 октября жена Гиркина Мирослава Регинская прокомментировала сообщения военкоров, что он ушел на фронт. И выложила фотографию с мужем в полевой форме.

Сам Стрелков не делал публикаций в своем Telegram-канале с 10 октября.

Армия,Игорь Гиркин,Правый сектор,
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