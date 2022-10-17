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9 минут назад

Глава МО Украины заявил, что Киев в скором времени ожидает поставки комплексов NASAMS

Газета.Ruиещё 1

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев в скором времени ожидает поставок зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Киев доставят комплексы NASAMS
Фото: СкриншотСкриншот

По словам Резникова, в настоящее время украинские военные заканчивают обучение по использованию комплексов. Первые поставки NASAMS от США ожидаются в октябре. Также планируются поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

NASAMS представляют собой передвижные зенитные ракетные комплексы для поражения воздушных целей на малых и средних высотах.

Армия,Алексей Резников,
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