В Киев доставят комплексы NASAMS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев в скором времени ожидает поставок зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Резникова, в настоящее время украинские военные заканчивают обучение по использованию комплексов. Первые поставки NASAMS от США ожидаются в октябре. Также планируются поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.